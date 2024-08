Nova ponte sobre o Rio Melissa em Cascavel tem avanços e deve receber vigas em breve

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está avançando na construção de uma nova ponte sobre o Rio Melissa na PR-180, em Cascavel, na região Oeste.

Atualmente a frente de trabalho está executando a compactação do solo dos aterros e preparando a armadura em aço das vigas nas cabeceiras, sobre as quais serão lançadas as vigas longarinas pré-moldadas, já prontas no canteiro de obras. Na sequência será finalizada a laje do tabuleiro, implantados dispositivos de segurança, e depois recomposta a pista da rodovia, que neste trecho é não-pavimentada.

A nova ponte terá 11 metros de largura e 6 metros de comprimento, com duas faixas de rolamento e guarda-rodas nas laterais. A obra está incluída em um contrato de manutenção de 13 pontes da Superintendência Regional Oeste do DER/PR, um investimento de R$ 11.476.788,03.

Uma antiga ponte existente no local entrou em colapso no final de abril, após rompimento de um dos muros de concreto de sustentação da estrutura, resultado das fortes chuvas de anos anteriores. Ela era de pista única, tendo apenas seis metros de largura. A demolição da ponte já estava prevista pelo DER/PR, com a obra sendo acelerada após o rompimento e interdição.

Confira todas as pontes contempladas neste contrato. Elas podem ser localizadas neste mapa, na aba CP 197/2022:

Ponte Rio Melissa na PR-180, em Cascavel

Ponte Rio dos Padres na PR-239, no limite entre Jesuítas e Iracema do Oeste

Ponte Rio Verde na PR-239, no limite entre Assis Chateaubriand e Jesuítas

Ponte Rio Jesuítas na PR-317, em Formosa do Oeste

Ponte Rio Santa Quitéria na PR-317, no limite entre Ouro Verde do Oeste e São Pedro do Iguaçu

Ponte Rio Açu na PR-364, em Terra Roxa

Ponte Rio São Cristóvão na PRC-467, em Marechal Cândido Rondon

Ponte Rio São Francisco na PR- 488, no limite entre Santa Helena e Diamante d’Oeste

Ponte Rio Santa Quitéria na PR-585, no limite entre Ouro Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu e Toledo

Ponte Rio Piquiri na PR-180, no limite entre Nova Aurora e Quarto Centenário

Ponte Rio Piquiri na PR-317, no limite entre Formosa do Oeste e Quarto Centenário

Ponte Rio Tormenta na PR-484, em limite entre Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná

Ponte Rio Piquiri na PR-182, no limite entre Palotina e Francisco Alves

Fonte: AEN