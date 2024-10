Nova estação deve aliviar o mau cheiro do esgoto nas regiões do Tropical e da FAG

A expansão urbana da cidade e a aprovação do Novo Plano Diretor, que ampliou em mais de 60% o perímetro urbano de Cascavel, fez com que os novos loteamentos acabassem se aproximando das estações de tratamento de esgoto da cidade, construídas há décadas e que antes acabavam sendo distantes das residências. Nestes locais dependendo do vento, temperatura e do clima, o mau cheiro acaba incomodando – e muito – os moradores.

A reportagem do Jornal O Paraná foi procurada por moradores da região dos bairros Tropical 2 e 3, que são vizinhos da ETE Norte (Estação de Tratamento de Esgoto) que desde o ano passado levantaram o problema e cobram soluções da Sanepar, para que o problema seja resolvido. Ao redor da estação novos loteamentos foram abertos e muitas casas estão sendo construídas, refletindo nos próximos anos em um aumento da quantidade de moradores “incomodados” com o mau cheiro.

De acordo com Rita Camana, gerente geral Sudoeste da Sanepar, a cidade conta com quatro estações de tratamento atendendo a 100% do esgoto produzido pelos moradores. A ETE Sul fica na Estrada Rio da Paz, ETE Melissa na Região Norte, a ETE Norte do Bairro Tropical e a Oeste que fica próximo ao Condomínio Terra Nova. A Norte trata 30% do esgoto da cidade e Oeste trata 21%, ou seja, as duas juntas são responsáveis por tratar mais de 50% do esgoto produzido em toda a cidade, cerca de 187 litros por segundo.

Conforme Rita existe um planejamento e um estudo para que seja construída a ETE Noroeste, que será atrás da BR-163, sentido Toledo, para que depois de pronta as duas estações, tanto a Norte quanto a Oeste, sejam transferidas para este novo espaço. A previsão é que esta nova estação que deve entrar em funcionamento em 2031, seja maior do que as duas atuais, já que existe uma prospecção de aumento da cidade e consequentemente do número de imóveis.