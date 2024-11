Nova atração de Foz, Mercado Público abre na próxima terça (26)

Com uma proposta que une cultura e gastronomia, o Mercado Público Barrageiro abrirá suas portas na próxima terça-feira (26), às 17h. Construído pela Itaipu Binacional, o local é administrado pelo Itaipu Parquetec.

“O Mercado Público Barrageiro é uma contribuição importante da Itaipu para a cidade de Foz do Iguaçu que contará com nosso apoio e do Itaipu Parquetec para se consolidar como um ponto de encontro da população e como atrativo turístico, com produtos e serviços a preços competitivos e atraentes”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

A poucos dias da inauguração, os lojistas correm com os últimos preparativos, para estarem prontos para atender à comunidade. A expectativa, em geral, é de grande movimento.

Cervejaria

Uma das atrações é a Usina Beer Box, cervejaria que presta homenagem à Itaipu. São vários os detalhes que remetem ao empreendimento binacional, com as 20 torneiras, em alusão aos condutos forçados da usina. O local deve, inclusive, comercializar uma cerveja exclusiva, chamada Barrageiro, que será lançada em janeiro.

Até a próxima terça, o dono da cervejaria, Fábio Alexandre de Campos Rigo, quer concluir os últimos detalhes e acabamentos, como os painéis com imagens históricas da usina. “Desde quando começaram a falar em mercado municipal, já tinha interesse em participar”, afirma. “Foz tem um grande potencial, principalmente pela movimentação de turistas e mercado público é sempre um atrativo”.

Pastelaria

Ao lado da cervejaria, os sócios Marcos Alberto Bringel Júnior e João Victor Gonçalves estão deixando o box com a cara da Big Pastéis Foz. Eles também se prepararam há tempos para estar no mercado municipal. Enquanto não ficava pronto, estavam trabalhando com delivery. “Este mercado vai ser um diferencial da cidade”, avalia Marcos. “A expectativa é que gere um bom faturamento, não só pelos turistas, mas pelas pessoas da cidade. Faltam opções em Foz”, completa João Victor.

História

O nome Mercado Público Barrageiros remete aos tempos da construção da Itaipu, quando funcionava no local a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), atendendo justamente ao público envolvido com a obra. Mas, apesar de fazer alusão a esse passado, o novo mercado reflete a diversidade cultural da Foz do Iguaçu de hoje.