Notas Bandeirada

Cascavel - O Kart Clube de Cascavel começa a colher os bons resultados da Escolinha de Kart. Muitos competidores que tiveram aula e iniciam nas competições no ano passado subiram para as categorias Mirim e Cadete nesta temporada. Também há muita procura e na prova de abertura do Campeonato Metropolitano, no último dia 1º, Francisco Mascarello, Leonardo de Mello Aguilar e Guilherme Dall Orsoletta estavam estreando nas pistas.

Anna Luiza

Anna Luiza Pimpão se destacou na abertura da 21ª edição da Copa São Paulo Light de Kart, realizada no último sábado (08), no kartódromo de Interlagos, na capital paulista. Com uma grade digna de campeonato brasileiro, ela conquistou os pontos de campeã da etapa, abrindo uma temporada com o pé direito. A categoria F-4 Graduados reuniu 47 concorrentes ao todo, sendo 24 na classe B, e teve que passar por repescagem devido ao alto número de concorrentes. Anna Luiza foi a 3ª colocada na classe B e protagonizou duas corridas acirradas. Na primeira prova, alcançou o 2º lugar e venceu a segunda corrida. A soma dos resultados a colocou no lugar de honra do pódio, iniciando a temporada com vitória.

Victor Tieri

Piloto de kart desde os 10 anos de idade, Victor Tieri foi um dos principais nomes do kartismo brasileiro na última temporada, sua primeira competindo com os potentes motores de 125cc. Promovido à OKN, novo nome da Graduados e a principal categoria do kartismo brasileiro, Tieri competirá este ano com os novos motores OKN. “Estou muito animado com os desafios que vêm pela frente. É uma categoria nova, com os melhores pilotos do Brasil. Vou aprender muito e, claro, quero conquistar os melhores resultados possíveis”, finaliza Victor Tieri.