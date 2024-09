Municipalizada, Avenida Piquiri é entregue após 20 meses em reforma

Motivos de reclamações por anos devido à quantidade de problemas que trazia para a mobilidade urbana da Região Norte da cidade, a Avenida Piquiri – principal via de acesso de diversos bairros ao centro de Cascavel – foi toda revitalizada e as obras foram entregues oficialmente nesta terça-feira (24) à comunidade. Antes das reformas, a avenida era estreita e com o grande tráfego de caminhões tinha muitos buracos que ficavam piores nos dias de chuva.

A entrega foi feita pelo secretário municipal de serviços e obras públicas, Sandro Rocha Rancy, que explicou que os motoristas já estavam utilizando a estrutura que agora foi entregue oficialmente. “É uma grande satisfação entregar uma obra que mudou a vida das pessoas, já que tinha diversos problemas. Estamos devolvendo para os cascavelenses a sua contribuição que com certeza faz a diferença das pessoas que residem na região ou que passam por ela”, reforçou.

A obra iniciou em janeiro do ano passado levando 20 meses para ser concluída. Para poder realizar as melhorias, o Município teve que municipalizar a avenida, já que o trecho era de responsabilidade do Governo do Estado. Em todo o trecho, foi trocada toda a pavimentação, alargada a via, feita novas calçadas e cerca de 3 mil metros de ciclovia, já que a via é bastante utilizadas por ciclistas, que utilizam o meio de transporte para trabalhar.