Mulher fica gravemente ferida em forte batida entre Corsa e L200

Cascavel - Um acidente de trânsito com vítimas foi registrado no início da noite deste domingo (29), no Jardim Riviera, em Cascavel. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Fernando de Noronha, envolvendo um Fiat Corsa e uma caminhonete L200. Assista abaixo o vídeo no local da colisão:

A violência do impacto deixou o Fiat Corsa completamente destruído. No veículo, estavam três pessoas, incluindo uma criança de sete anos. Socorristas do Siate foram rapidamente acionados para prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

A condutora do Corsa foi a que sofreu ferimentos mais graves, com uma fratura exposta. Após ser estabilizada pelos socorristas, ela foi encaminhada em estado grave para uma unidade hospitalar da cidade. A passageira do Corsa também ficou ferida e foi levada para atendimento médico.