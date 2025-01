Moradores de Rua: Secretária confirma mudança da Casa Pop para região central

Segundo ela, pelas regras eles deveriam ficar cerca de seis meses no local, mas muitos acabam ficando muito mais tempo, porque não têm para onde voltar. Paralelo a isso, eles darão continuidade aos trabalhos que já são feitos, mas com nova regras. “Quem tem problema mental, vamos encaminhar para a saúde, de droga também para as clínicas de recuperação, os que forem bandidos a situação será com a polícia. A gente vai ser bem firme este ano, quem quer ser recuperado e tratado vamos ajudar, porém aqueles que não querem nada com nada, vamos mandar de volta para a cidade de origem, porque 80% que nós temos hoje é gente de fora”, frisou.

Segundo a secretária, este local de atendimento é bem importante, já que muitos moradores querem mudar e por isso, o Município precisa oferecer este tipo de serviço. “A Casa Pop é um lar onde eles trocam os seus problemas, suas tristezas e são muito bem acolhidos, é muito importante ter o local, com esta equipe completa com cozinheiras, assistente social, psicólogos e médicos que fazem o atendimento”, descreveu.

Atualmente o serviço atende diariamente um público de 50 pessoas de idade de 18 a 70 anos que recebem assistência médica e social, onde eles fazem suas refeições, têm banho e cama confortável para dormir com dignidade. Depois da mudança, a estrutura da Casa Pop no Bairro Santa Felicidade vai abrigar o Creas Sul (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

25% a mais

O número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil aumentou cerca de 25%. Se em dezembro de 2023 havia 261.653 pessoas nesta situação, esse número chegou a 327.925 no final do ano passado. A informação é do levantamento mais recente divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais.

O número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado onze anos atrás, quando havia 22.922 pessoas vivendo nas ruas no país.

O levantamento foi feito com base nos dados do CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais), que reúne os beneficiários de políticas sociais, como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e serve como indicativo das populações em vulnerabilidade para quantificar os repasses do governo federal aos municípios.

A Região Sudeste é onde estão concentradas 63% das pessoas em situação de rua do país, com 204.714 pessoas, seguida da Região Nordeste, com 47.419 pessoas (14%). Só no estado de São Paulo, que representa 43% do total da população em situação de rua do país, esse número saltou de 106.857 em dezembro de 2023 para 139.799 pessoas em dezembro do ano passado. Essa quantidade é 12 vezes superior ao que foi observado em dezembro de 2013, quando eram 10.890. Em seguida aparecem os estados do Rio de Janeiro, com 30.801, e Minas Gerais, com 30.244.

Fortalecimento

De acordo com o coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, André Luiz Freitas Dias, o aumento desta população pode ser explicado pelo fortalecimento do CadÚnico como principal registro desta situação e de acesso às políticas públicas sociais do país e também pela ausência ou insuficiência de políticas públicas estruturantes voltadas para essa população, tais como moradia, trabalho e educação.

O levantamento apontou ainda que sete em cada dez pessoas em situação de rua no país não terminaram o ensino fundamental e 11% encontram-se em condição de analfabetismo, dificultando o acesso das pessoas às oportunidades de trabalho geradas nas cidades.