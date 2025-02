Moradora de Londrina recebe prêmio de R$ 1 milhão no Nota Paraná

Paraná - Depois de quase 10 anos pedindo o CPF em suas notas fiscais, Bruna O. finalmente recebeu o tão sonhado cheque dourado do Nota Paraná. A moradora de Londrina, na região Norte do Estado, participa do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) desde sua criação, em agosto de 2015, e foi premiada da melhor maneira possível: ela é a primeira ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão em 2025.

Bruna se inscreveu no Nota Paraná no dia 13 de agosto de 2015, logo após o lançamento do programa. Desde então, ela diz que sempre pedia o CPF a cada compra. Ainda assim, a londrinense de 38 anos diz que não esperava ser a grande ganhadora de um dos prêmios máximos. “Foi uma grande surpresa quando me ligaram e disseram que eu ganhei”, relembra. “Mas uma surpresa muito boa”.

Planos

A nova milionária participou de uma cerimônia de entrega nesta terça-feira (11), no qual recebeu o cheque simbólico da coordenação do Nota Paraná. E, segundo ela, já há planos para o dinheiro que acabou de entrar em sua conta. “Queremos quitar algumas dívidas, como o financiamento da casa e do carro. Com o resto, a ideia é investir”, diz a ganhadora.

Premiada com o bilhete de número 24.915.262, Bruna concorreu ao sorteio do último dia 6 de fevereiro com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais — o que comprova que pedir o CPF em todas as notas fiscais é mesmo o melhor caminho para se tornar um milionário.

“O maior risco que você corre ao pedir o CPF na nota é mesmo o de você ganhar R$ 1 milhão”, brinca a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. “São 10 anos de programa e ainda nos emociona muito ver como uma prática tão simples é capaz de mudar a vida dos consumidores paranaenses”.