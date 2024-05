Mega-sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 37 milhões

No Rio Grande do Sul

Avião da Casa Militar leva alimento especial para crianças internadas

A aeronave King Air 350, da Casa Militar do Governo do Paraná, decolou na manhã deste domingo (5) do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, com uma missão: entregar oito bolsas de nutrição parental (NPT), uma alimentação especial em formato de soro, para serem administradas em três crianças que estão internadas em hospitais de Santa Maria, […]