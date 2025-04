Mega-Sena acumula e prêmio para o próximo sorteio vai a R$ 45 milhões

OPORTUNIDADE

Semana da Páscoa tem 22,2 mil vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador do Paraná

Brasil - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana da Páscoa, com feriado prolongado de sexta-feira (Sexta-Feira Santa) a segunda-feira (Tiradentes), com a oferta de 22.237 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.908 oportunidades. Na sequência, aparecem as de […]