Mãos à obra: Itaipu mobiliza funcionários em grande mutirão de fabricação de fraldas

FOZ DO IGUAÇU – O Força Voluntária, programa da Itaipu Binacional que incentiva a participação em atividades de voluntariado e ações sociais, reuniu 14 empregados em um mutirão na Associação Filantrópica Casa de Fraldas Mãos de Anjos, na manhã do último sábado (7). O grupo produziu 1.261 fraldas geriátricas, que serão distribuídas sem custo para pessoas com deficiência, idosos e acamados em situação de vulnerabilidade.

Essa é a segunda vez que colaboradores da empresa fazem o mutirão de produção de fraldas. Em 2022, produziram-se 1.220 unidades.

A coordenadora do Força Voluntária, Jessica Maris Maciel, destacou que o último mutirão do ano contou com a participação de veteranos e novatos nas ações do programa, resultando em uma excelente produção.

“Atividades como essa e a interação com projetos e instituições sociais importantes como a Mãos de Anjos nos fazem encerrar o ano com muita inspiração. Espero que, em 2025, ainda mais colegas se engajem nas atividades ‘mão na massa’”, afirma.

Inspiração

A Associação Mãos de Anjos, fundada em 2017, dedica-se a atender a comunidade de Foz do Iguaçu e região, fabricando e distribuindo fraldas geriátricas. Atualmente, a instituição atende 305 pessoas, oferecendo a cada uma 60 fraldas geriátricas por mês.

Jacir Roque Piovesani, responsável pela Associação, explicou que o projeto, iniciado no Lar dos Velhinhos em dezembro de 2016, evoluiu de um jantar beneficente para um programa voltado a pessoas marginalizadas e não assistidas pela sociedade. Em quase oito anos, o projeto já atendeu cerca de mil pessoas, principalmente idosos em situação de vulnerabilidade. “Do início das atividades (maio de 2017) até hoje, fabricamos e distribuímos mais de 780 mil fraldas”, calculou.