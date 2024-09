Mansão de ex-galã da Globo é leiloada para pagar dívidas com costureiras da região Oeste

O ator global Mário Gomes, 71, famoso por interpretar personagens nas novelas Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Rainha da Sucata, entre outras, viralizou nas redes sociais no fim de semana, ao receber ordem de despejo de sua mansão localizada na Zona Oeste, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações obtidas junto ao Jornal Extra, o imóvel foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras de uma empresa de confecções no Paraná. A empresa em questão é a Five Stars, que na década de 1990 gerou centenas de empregos em Entre Rios do Oeste, transformando a cidade da Costa Oeste paranaense em polo têxtil. Na época, a inauguração da empresa teve presença de Mário Gomes, em Entre Rios.

O embate judicial iniciou em 2007, época em que Mário Gomes já tinha se desfeito da empresa, deixando como herança uma dívida salarial a 84 funcionárias. Naquela época, a dívida era de R$ 923 mil. Em 2011, a Justiça determinou que o imóvel do ex-ator fosse para leilão. De acordo com informações levantadas, Mário Gomes também tinha dívida com o IPTU na ordem de R$ 100 mil. O ator foi filmado colocando objetos pessoais em um caminhão. A mansão situada de frente para o mar está avaliada em R$ 20 milhões e foi arrematada por R$ 720 mil. Nas imagens que viralizaram, o ex-galã da Globo disse que a situação o fez ficar com câncer. Mário Gomes é candidato a vereador. Na mansão, o ex-ator vivia com a esposa e dois filhos.