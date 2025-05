Maio Laranja: Itaipu Binacional e Iecap lançam cartilha para a proteção de crianças e adolescentes

Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) , o balanço de chamados do Dique 100 , serviço gratuito para registro e encaminhamento de violações de direitos, registrou um aumento de 22,6% nas denúncias em 2024. Do total de 657,2 mil denúncias, crianças e adolescentes representam o grupo mais vulnerável. Este grupo teve 289,4 mil violações registradas.

“A proteção à infância é uma das pautas sociais mais importantes para a Itaipu. É mais do que proteger as crianças, é proteger o futuro do nosso país e ajudar a construir uma sociedade melhor”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

A publicação apresenta conteúdo desenvolvido por Maria Leolina Couto , consultora e especialista em Direitos da Criança e do Adolescente . Ela traz a temática de maneira leve e didática. Tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira quanto aos cuidados, identificação e ferramentas para vigilância no cuidado a crianças e adolescentes.

Foz do Iguaçu - Nesta sexta (9), Itaipu Binacional e Instituto IECAP lançam a cartilha “Uma abordagem prática sobre a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes”. O download é gratuito. Ele pode ser feito no site www.iecap.org.br .

“Acreditamos que o melhor caminho para combater esses números alarmantes é a conscientização e união de toda a comunidade. Juntos podemos construir um contexto no qual toda criança tenha o direito de brincar, crescer e se desenvolver em segurança”, defende Renata Oliveira, empresária social e presidente do IECAP.

O lançamento da cartilha informativa integra as ações do Projeto Casulo, realizado pelo Instituto IECAP em convênio com a Itaipu Binacional.

Com uma diversidade de atividades, o projeto atua em municípios do Vale do Ribeira, no Paraná. O objetivo é promover um contexto social e familiar seguro para o desenvolvimento infanto-juvenil. Isto inclui a capacitação de profissionais do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, workshops, seminários, trilhas educativas em escolas públicas, fortalecimento de vínculo familiar, entre outros.

Fonte: Itaipu