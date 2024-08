Luto! 12 famílias iniciam despedida de vítimas do voo 2283

Nesta sexta-feira (16), por volta do meio-dia um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Aeroporto de Cascavel com o corpo de mais 12 vítimas do trágico acidente aéreo que tirou a vida de 62 pessoas, há uma semana.

No decorrer da semana os corpos dos moradores de Cascavel e região começaram a chegar no Aeroporto Regional do Oeste, translados realizados por aviões da FAB e voos comerciais.

Hoje chegaram os corpos de: Mariana Belim, ⁠Mauro Bedin, ⁠Deonir Secco, ⁠Miguel Arcanjo Júnior, ⁠Lucas Camargo, ⁠Adrielle Costa, ⁠Raquel Moreira, ⁠José Roberto Leonel Ferreira, ⁠Sarah Sera Langer, Rosângela Maria Oliveira, Gracinda Silva e Nelvio José.

Veja abaixo os locais de velório e sepultamento das vítimas:

MARIANA COMIRAM BELIM

Velório nesta sexta 12h na Capela Master da Acesc, sepultamento hoje 17h30 no Cemitério Central;

MAURO BEDIN e ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA

Corpos encaminhados para Guaíra para os atos fúnebres;

DEONIR SECCO

Velório nesta sexta a partir das 12h na Capela B da Acesc, corpo será cremado no Crematório de Cascavel;

MIGUEL ARCANJO JÚNIOR

Velório nesta sexta a partir das 12h na Capela Santo Antônio de Alto Bom Retiro (Distrito de Cascavel), sepultamento hoje às 16h30 no Cemitério Alto Bom Retiro;

LUCAS CAMARGO e ADRIELLE COSTA

Velório nesta sexta a partir das 12h na Capela C da Acesc, sepultamento amanhã (17), às 9 horas, no Cemitério Central de Cascavel;

RAQUEL MOREIRA

Velório e cremação no Crematório de Cascavel;

JOSÉ ROBERTO LEONEL FERREIRA

Velório nesta sexta a partir das 12h na Associação Médica de Cascavel, sepultamento hoje às 17h30 no Cemitério Central de Cascavel;

SARAH SELLA LANGER

Velório nesta sexta a partir das 14h no Cemitério Jardins, sepultamento amanhã (17), às 15 horas, no Cemitério Jardins de Cascavel;

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA E NÉLVIO JOSÉ HUBNER

Velório na Catedral Cristo Rei, em Toledo, e cremação em Cascavel.