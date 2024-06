Liberação do novo viaduto será acompanhado de mudanças no trânsito

A partir da próxima segunda-feira (17), motoristas que trafegam pela Avenida Carlos Gomes em direção ao bairro Universitário devem redobrar a atenção. Devido à liberação do novo viaduto de transposição sobre a BR-277, paralelo ao da Carlos Gomes, serão necessárias algumas alterações no sistema viário da região.

De acordo com a presidente da Transitar, Simoni Soares, as mudanças têm como objetivo desafogar o fluxo de veículos na Avenida Carlos Gomes, com a liberação de mais duas pistas de rolamento pelo novo viaduto.

Para reduzir os conflitos de trânsito e risco de sinistros, os retornos da Avenida Carlos Gomes serão fechados a partir do Posto Pra Frente Brasil, até a rotatória da Unioeste, onde será possível fazer o retorno. O trajeto pelo novo viaduto, passa a ser a melhor opção, com maior segurança e fluidez em relação a opção do retorno existente atualmente, desafogando o trânsito intenso no sentido Centro/Bairro.

Uma das alterações ocorrerá na sexta-feira (14), visando reduzir os conflitos de trânsito com a mão dupla iniciando na Rua Emílio Bautitz, seguindo pelo novo viaduto até a Rua Alexandre de Gusmão, será a mudança de sentido das Ruas Três Amigos e João Merlin, entre a Emilio Bautitz e a Engenharia. A Rua Três Amigos terá sentido único para o Bairro e a Rua João Merlin para o sentido Centro (novo viaduto).

Haverá agentes fazendo orientações no local, nos horários de maior fluxo de veículos, durante o período de adaptações. A Transitar recomenda que os motoristas fiquem atentos às novas sinalizações e planejem suas rotas com antecedência para evitar transtornos durante este período de adaptação.

Inversão

Na quinta-feira haverá também a inversão de parada obrigatória da Rua Delfino Dias do Prado com a Alexandre de Gusmão. A nova parada vai ser na Delfino Dias do Prado.

Fonte: Secom