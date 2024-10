Justiça determina que responsáveis pelo antigo Hospital do Coração ajustem a guarda de prontuários

A pedido do Ministério Público do Paraná, o Judiciário determinou que os responsáveis pelo antigo Hospital do Coração de Cascavel – estabelecimento que encerrou as atividades em 2022 – adotem providências para a regularização, em até 30 dias, do acondicionamento de prontuários médicos que estão sob suas guardas. A decisão liminar, expedida pela 5ª Vara Cível de Cascavel, fixou multa de R$ 1 mil em caso de descumprimento. A determinação ocorreu em resposta à ação civil ajuizada pela 9ª Promotoria de Justiça da Comarca, que identificou diversos problemas no armazenamento do material.

Na ação, a Promotoria de Justiça sustenta que a situação tem acarretado violação do direito de pacientes à informação, à privacidade e à saúde. A decisão também determinou que os dirigentes disponibilizem, em até 15 dias, os prontuários médicos aos pacientes que deles necessitem, sob pena de multa diária de R$ 500.

No mérito da ação, além das providências necessárias para a garantia do direito de pacientes, a Promotoria de Justiça requereu a condenação dos réus. O pedido trata do pagamento de R$ 400 mil a título de danos morais coletivos, para reversão ao Fundo Estadual de Saúde.