Justiça declara improcedente ação contra construtora e ex-prefeitos de Cascavel

OPORTUNIDADE

Fevereiro começa com 22,3 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador do Paraná

Cascavel - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a primeira semana de fevereiro com a oferta de 22.377 vagas de emprego com carteira assinada . Em volume, os destaques são para as regiões de Cascavel (5.060), Grande Curitiba (3.945), Campo Mourão (2.605), Londrina (2.521), Foz do Iguaçu (1.706) e Umuarama (1.535). PARANÁ A maior parte […]