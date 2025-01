Itaipu inaugura Centro de Integração de Sistemas e Capacitação

Brasil - A Itaipu Binacional inaugurou, nesta quinta-feira (30), o Centro de Integração de Sistemas e Capacitação (Cintesc), localizado no lado paraguaio da usina. Esse novo espaço representa um marco importante no Plano de Atualização Tecnológica (PAT), iniciado em 2022 e previsto para ser concluído em 11 anos. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, “essa é a primeira entrega concreta do PAT, considerado o maior e mais complexo projeto da usina desde a sua construção”.

Participação e importância do Cintesc

A solenidade contou com a presença de diretores brasileiros e paraguaios, assessores de ambas as margens, integrantes do Comitê Gestor do Plano de Atualização Tecnológica e superintendentes da Diretoria Técnica.

De acordo com Enio Verri, o Cintesc é mais do que um espaço físico, sendo um ponto de integração de processos e inovação. Ele enfatizou que a colaboração com os paraguaios se reflete tanto nos investimentos em infraestrutura quanto na melhoria da qualidade de vida dos envolvidos.

O diretor-geral paraguaio de Itaipu, Justo Zacarias Irún, reforçou que, “embora pertença a dois países, Itaipu é uma só empresa, com o objetivo de ser referência em geração de energia e desenvolvimento regional”. Ele destacou que o Cintesc permitirá que os empregados brasileiros e paraguaios recebam atualização tecnológica sem a necessidade de deslocamentos internacionais.

Benefícios do Cintesc para Itaipu

Anteriormente, era necessário enviar funcionários a outros países para aprender sobre novas tecnologias. Agora, com o Cintesc, os fabricantes virão até a usina, permitindo a disseminação rápida do conhecimento.

O diretor técnico executivo, Renato Sacramento, destacou que a atualização tecnológica representa “uma revolução no comportamento e no trabalho dos empregados da usina”. Ele comparou a transição tecnológica ao salto “do telefone com fio para o celular”. Com isso, a nova tecnologia permitirá mais confiabilidade operacional e melhor performance.

Estrutura moderna do Cintesc

O Cintesc é a primeira infraestrutura de apoio entregue para viabilizar o Plano de Atualização Tecnológica. Inaugurado em setembro de 2022, teve um investimento de US$ 1,8 milhão. O local conta com 1.257,59 m² de área, incluindo:

Duas salas de informática, equipadas com computadores modernos , projetores e quadros interativos.

, projetores e quadros interativos. Duas salas audiovisuais.

Laboratórios para testes de integração de sistemas .

. Escritórios, refeitório, cozinha e banheiros modernos.

A estrutura permite o treinamento simultâneo de até 100 pessoas, garantindo um ambiente adequado para o desenvolvimento profissional.