Itaipu entrega 16 veículos elétricos para consórcio de municípios do noroeste do PR

EM PARIS Mistério: corpo de fotógrafo brasileiro é encontrado após 45 dias

Paraná - MUNDO – O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, foi encontrado no Rio Sena no último sábado (4/1), 45 dias após seu desaparecimento, em Paris, na França. De acordo com a polícia francesa, a causa da morte possivelmente foi afogamento. O Consulado do Brasil em Paris confirmou à mãe […]