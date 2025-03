Itaipu celebra Dia da Mulher com teatro para empregadas

Foz do Iguaçu - Ontem (18), durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher na Itaipu Binacional, as empregadas, estagiárias e jovens do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) foram homenageadas com uma peça teatral exclusiva. A atriz Adriana Birolli apresentou a peça “Não!” no Cineteatro dos Barrageiros para mais de 400 mulheres.

Debate e conscientização

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, abriu o evento destacando a importância de ir além das homenagens tradicionais, promovendo um espaço de debate e conscientização. “Queremos que março seja um despertar dos direitos e da consciência, com um chamado à construção de um país mais equitativo”, afirmou Verri.

Na peça, Adriana Birolli interpreta uma mulher que, mesmo após anos de terapia, ainda luta para dizer “não”. O público acompanha suas interações com familiares, colegas de trabalho e namorado enquanto ela se prepara para um jantar de aniversário ao qual não deseja ir. A peça convida os espectadores a refletirem sobre suas próprias dificuldades em estabelecer limites, algo que muitos enfrentam, mas raramente discutem com leveza e humor.

Após a apresentação, Adriana comentou sobre a experiência de se apresentar para uma plateia predominantemente feminina, destacando a importância terapêutica de aprender a dizer “não”. “Quando não conseguimos dizer não, o acúmulo gera estresse e problemas sérios na saúde”, afirmou a atriz.

Para Marisa Francisca Ribeiro e Márcia Ferreira Micoanski, terceirizadas da área de limpeza da usina, o evento foi especial, pois ambas assistiram a uma peça de teatro pela primeira vez. Márcia se identificou com a personagem, dizendo: “Às vezes, eu não sei dizer ‘não’”.