Itaipu Binacional apoia campanha de arrecadação de livros para o Rio Grande do Sul

A Itaipu Binacional, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, uniu-se à campanha de arrecadação de livros para a reconstrução de acervos literários nas áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ação, que acontece até o dia 30 de setembro, visa minimizar os impactos da tragédia que devastou o estado gaúcho, destruindo bibliotecas e prejudicando o acesso da população local a recursos educacionais e culturais essenciais.

Para reforçar essa iniciativa, a Itaipu participará ativamente por meio do programa Força Voluntária, que reúne empregados dedicados às ações sociais. Os livros serão arrecadados entre os empregados da usina; além disso, o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) servirá como local de arrecadação para o público em geral. A empresa acredita que o acesso à cultura e ao conhecimento é fundamental para a reconstrução das comunidades atingidas, oferecendo conforto, esperança e uma perspectiva de futuro.

Segundo o assessor de Responsabilidade Social da Itaipu, Eduardo Augusto Scirea, cada livro doado representa uma oportunidade de reconstruir sonhos e fortalecer a cultura e a educação no estado gaúcho. “Na Itaipu, acreditamos que nossa missão vai além da geração de energia, ela inclui o compromisso com o desenvolvimento humano e social. Participar desta ação é uma extensão natural do nosso trabalho em prol da sustentabilidade e da responsabilidade social. Convidamos todos a se engajarem nessa campanha”, declarou.



“Unir forças é crucial para ampliarmos a rede de doações. Juntos, potencializamos nossa capacidade de impactar positivamente as comunidades mais vulneráveis”, afirmou a chefe da Comunicação Social da Itaipu, Ana Paula Hedler. A área está ajudando na divulgação da campanha.

O que doar



Os livros doados devem estar novos ou em bom estado de conservação e podem ser de diversos gêneros, incluindo literatura, literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro e biografias.

Não serão aceitos enciclopédias, apostilas, livros técnicos, livros didáticos, cópias de livros, fitas VHS, DVDs, CDs e outras mídias, além de coleções incompletas. Obras rasuradas, rasgadas ou de natureza técnica também não serão aceitas.

As doações podem ser feitas em unidades do Sesc e Senac em todo o Paraná. Os livros serão triados e destinados às instituições educacionais mais afetadas no Rio Grande do Sul.

Em Foz do Iguaçu, a unidade Sesc fica na Av. Tancredo Neves, 222, Vila A; o Senac está localizado na Rua João Rouver, 160, em frente à Praça da Marinha, no centro da cidade; e o CRV da Itaipu fica na Av. Tancredo Neves, nº 6731.

Outras ações



Essa não é a primeira ação da Binacional para amenizar os impactos provocados pelas cheias deste ano no Rio Grande do Sul. Um caminhão com mais de 11,5 mil donativos foi enviado durante as enchentes, com itens arrecadados pelos empregados, fundações e pessoas que participaram de eventos pelo aniversário de 50 anos da Itaipu.

Bombeiros da usina também atuaram nas atividades de ajuda humanitária na cidade de Canoas (RS). Os oito profissionais levaram embarcações e equipamentos e resgataram 260 pessoas e mais de 100 animais, além de dar apoio às forças de segurança.

Por meio de ações como essas, a Itaipu reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano e social, contribuindo para a recuperação e o fortalecimento das comunidades em momentos de crise.

Fonte: Assessoria Itaipu