Itaipu Binacional amplia a utilização de drones em inspeções e manutenções

Os primeiros relatos do uso de drones no Brasil datam da década de 1980, quando eram considerados brinquedos caros. Com o tempo, passaram a ser ferramentas essenciais em diversas áreas, como no agronegócio, proporcionando avanços na agricultura de precisão.

Além disso,Atualmente, os drones são cada vez mais utilizados em tarefas técnicas especializadas, como a inspeção de redes de transmissão e atividades hidrológicas na Itaipu Binacional.

Em 2020

Rodrigo Corisco Blosfeld, técnico de manutenção elétrica, conta que a utilização de drones no setor começou no final de 2020. A Superintendência de Manutenção utiliza um drone com câmera térmica para identificar pontos quentes nas linhas de transmissão elétrica, indicando possíveis sobrecargas ou falhas nos equipamentos. A grande vantagem é a economia de tempo: “O período necessário para que uma pessoa se prepare para subir em uma torre é significativamente reduzido com o uso de drones”, explica Blosfeld.

Contudo, a tecnologia facilita o acesso a locais remotos, como sobre o reservatório.

Cristian Carrera Pereira, técnico da Itaipu, compara a experiência atual com o uso de drones aos métodos manuais antigos. Seu pai, que trabalhou na manutenção das linhas elétricas até 1998, usava um carrinho para inspeções. Hoje, os drones, equipados com câmeras de alta qualidade, registram detalhadamente as inspeções, e as imagens são verificadas, catalogadas e arquivadas para gerar relatórios.

Blosfeld destaca que as inspeções realizadas com drones acontecem mensalmente, cobrindo mais de 60 km de linhas de alta tensão que conectam a usina a subestações no Brasil e no Paraguai. Fábio Cristiano Scherer, técnico em eletricidade, ressalta a diferença na qualidade do serviço antes e depois dos drones, especialmente em termos de resolução de imagens e análise das linhas de transmissão.

Papel importante

Na Superintendência de Obras, o uso de drones também tem se mostrado fundamental. O primeiro voo na Margem Esquerda, realizado em agosto, fez parte do acompanhamento da ampliação do Almoxarifado. Os drones tiram fotos em alta definição que permitem calcular volume, área e até comparar imagens de diferentes estágios da obra. “Com o drone, um levantamento topográfico que demoraria horas pode ser feito em minutos”, explica o técnico Anderson Andrade de Moura. As fotos geradas são processadas em modelos 3D e ficam disponíveis em uma plataforma para monitoramento contínuo da obra.