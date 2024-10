Itaipu apresenta sistema de gestão da biodiversidade na COP16

A Itaipu Binacional apresentou, na última sexta-feira (25), durante a COP16 da Biodiversidade na Colômbia, como seu sistema de gestão integra a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento social com a geração de energia.

“Não há como ter segurança hídrica e energética sem cuidar do meio ambiente e das pessoas”, afirmou Luis César Rodrigues da Silva, da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu, no painel “Lideranças empresariais integrando a biodiversidade para a transformação dos negócios”, promovido pelo Instituto LIFE. Participaram também a secretária nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, a gerente de Sustentabilidade do Grupo O Boticário, Mariana Cavanha, e o coordenador de Responsabilidade Social do BRDE, Fernando Laurent.

Além disso, o painel ressaltou a importância da colaboração do setor privado na crise da biodiversidade e na emergência climática. Apresentando os avanços de empresas líderes, incluindo a Itaipu, em mensuração e reporte de suas iniciativas.

100 mil hectares

Certificada pelo LIFE em 2015. A Itaipu preserva mais de 100 mil hectares de Mata Atlântica no Brasil e no Paraguai e desenvolve programas para espécies ameaçadas. A empresa trabalha com mais de 240 espécies, predominantemente peixes do Rio Paraná.

Entretanto, os esforços de conservação da Itaipu são avaliados por mais de 100 indicadores, evidenciando que os impactos positivos superam os negativos.

Atualmente, a empresa executa 56 projetos e 1.178 ações voltadas à biodiversidade.