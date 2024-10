Itaipu anuncia renovação de convênio que beneficia 35 mil alunos da rede pública

A Itaipu Binacional anunciou, em Foz do Iguaçu, a intenção de renovar por mais um ano o convênio “Mais Ideb nos Municípios Lindeiros”, firmado com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Além disso, o projeto beneficia 35 mil alunos da educação básica em 16 municípios do Oeste do Paraná. Com esse benefício que contribui com a distribuição de materiais pedagógicos e capacitação de professores.

Educação

Contudo, o objetivo é fortalecer o ensino e a aprendizagem na região. Assim elevando as notas dos alunos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade do ensino nas escolas públicas.

Bem como, a iniciativa também está alinhada com o ODS 4, que visa garantir “Educação de qualidade”.

A renovação foi discutida em reunião entre o diretor-geral brasileiro. Para Enio Verri, o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, o presidente do Conselho, Evandro Grade (Zado), e o vice-presidente, Antônio França Benjamin, além de equipes técnicas e representantes dos professores.

Verri destacou a importância do projeto para oferecer oportunidades de qualidade de vida e futuro às crianças.