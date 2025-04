Inscrições para concurso público do Cisop para quadro de profissionais do Cetea terminam nesta quinta

Cascavel - As inscrições para o concurso público do Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), voltado à Cetea (Clínica-Escola do Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Cascavel, estão nos últimos dias. O prazo final para inscrição é quinta-feira, 1° de maio, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site no site: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4048/

São quatro vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. As vagas de nível médio são para agente administrativo, com inscrição de R$ 70, e para nível superior, as oportunidades incluem assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico neurologista, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, com taxa de inscrição de R$ 100.

Os salários variam de R$ 2.641,21 a R$ 14.678,48, e todos os cargos oferecem vale-alimentação de R$ 910.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 18 de maio de 2025, em Cascavel. O local exato ainda será divulgado em edital. Inclusive, informações adicionais sobre o certame podem ser conferidas no link: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4048/