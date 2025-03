Inscrições de aulas de natação para pessoas com deficiência abrem na quarta-feira (12)

Cascavel - Na próxima quarta-feira (12), a partir das 7h, serão abertas as inscrições para natação, voltada exclusivamente para Pessoas Com Deficiência (PCD). As senhas serão distribuídas na sede do Centro Para + Vida do Paradesporto, localizado na Rua Barão de Cerro Azul, n° 484.

As vagas são válidas para as três piscinas públicas de Cascavel: do Complexo Esportivo Ciro Nardi, do Parque São Paulo e no Jardim Colonial (Piscina da Região Norte).

O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Guerino Suco, que esteve acompanhado do prefeito Renato Silva, do vice-prefeito Henrique Mecabô e da coordenadora do setor de Paradesporto de Cascavel, Pollyana Bastos e do deputado estadual Gugu Bueno, quando do anúncio da construção do novo Ginásio de Esportes para o Paradesporto e a entrega do campo de Golf-7 para os paradesportistas locais.

Após a entrega de todas as senhas, não serão disponibilizadas novas vagas. A iniciativa é do Setor de Paradesporto. A coordenadora do Paradesporto, Pollyana Bastos, esclarece que “as pessoas interessadas podem retirar a senha no dia 12, durante o horário de expediente da Secretaria de Esportes, não havendo necessidade de pernoitarem na fila de espera. Qualquer dúvida as pessoas podem ligar no número: 3321 2101(Paradesporto). As aulas acontecerão de terça a sexta-feira, sempre das 11h às 11h45. Nas terça e quintas-feiras para pessoas com idades de 7 a 16 anos e nas quartas e sextas-feiras, para pessoas com idade acima de 16 anos. Na segunda-feira as piscinas ficam fechadas para limpeza e manutenção”.

“Vamos deixar bem claro que esta atividade não é uma terapia. São aulas de natação para pessoas PCD que deverão estar no momento das aulas acompanhadas de um responsável, que deverão entrar na água, junto com o aluno, para a prática do esporte na piscina. Esta é uma modalidade esportiva que estamos oferecendo”, esclareceu o secretário de Esporte, Alexandre Guerino.

Vagas

Ciro Nardi

3ª feira – 15 vagas

4ª feira – 24 vagas

5ª feira – 24 vagas

6ª feira – 24 vagas

Vagas – Piscina Parque Tarquínio