Inscrições abertas para oficinas do 34° Festival de Dança de Cascavel

A Secretaria de Cultura de Cascavel lançou nesta terça-feira (6) a abertura das inscrições para as oficinas da 34ª edição do Festival de Dança de Cascavel, um evento que já se consagrou no calendário cultural da cidade. Com 22 oficinas gratuitas disponíveis, a iniciativa visa promover a arte da dança e proporcionar um ambiente enriquecedor para bailarinos de todos os níveis e estilos.

As inscrições, que se encerram no dia 28 de agosto, podem ser realizadas online pelo www.linktr.ee/culturacascavel ou pelo https://www.festivalonline.com.br/cursos2.phpid=312&34%C2%B0+Festival+de+Dan%C3%A7a+de+Cascavel.

O festival, que ocorrerá de 28 de agosto a 1º de setembro no Teatro Municipal Sefrin Filho, oferece uma programação diversificada, incluindo Mostra Avaliativa, Mostra Competitiva, 4ª Mostra Gospel de Dança e o 2º K-POP Dance Cascavel. Além disso, as oficinas são conduzidas por instrutores altamente qualificados, proporcionando uma experiência única de aprendizado e troca de experiências.

Entre as oficinas oferecidas, destacam-se a Dança do Ventre, Dança de Salão, Dança Contemporânea, K-POP, Jazz Broadway, Dança Flashback, Dança Inclusiva, Dança Cristã e Hip-Hop, atendendo tanto iniciantes quanto bailarinos já mais experientes. Cada oficina foi cuidadosamente planejada para oferecer técnicas específicas e aperfeiçoamentos, sempre com o objetivo de enriquecer o repertório dos participantes.

Regina Monticelli, uma das instrutoras, traz sua expertise em Dança do Ventre e Dança de Salão, enquanto André Oliveira se concentra na Dança Contemporânea. Vitor Buchoski lidera as oficinas de K-POP, e Lucas Mendes, conhecido por sua versatilidade, ministra tanto Jazz Broadway quanto Jazz Contemporâneo. Instrutores como Brener Pereira e Denise Mazzetto também enriquecem o festival com suas especializações em Dança Flashback, Dança Inclusiva e Dança Cristã.

A 34ª edição do Festival de Dança de Cascavel é uma chance imperdível para bailarinos e amantes da dança se aperfeiçoarem, trocarem experiências e expandirem seus conhecimentos. O evento busca criar um ambiente crítico-analítico, favorecendo o desenvolvimento da linguagem artística da dança e promovendo trocas enriquecedoras de experiências e aprendizados.

Para mais informações e acesso ao regulamento completo, os interessados podem visitar o site da prefeitura ou acessar o link linktr.ee/culturacascavel. Não perca a oportunidade de participar desse evento que promete movimentar a cena cultural de Cascavel e região, celebrando a arte da dança em todas as suas formas.

Programação das oficinas

Acompanhe abaixo as oficinas e dias que ocorrerão, e inscreva-se:

01 – DANÇA DO VENTRE – TÉCNICAS DE DESLOCAMENTO PARA MÚSICAS CLÁSSICAS

Instrutora: Regina Monticelli

Sábado, 31 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

02 -DANÇA DO VENTRE – TÉCNICAS PARA SOLOS DE PERCUSSÃO

Instrutora: Regina Monticelli

Domingo, 01 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

03 – DANÇA DE SALÃO – FORRÓ

Instrutora: Regina Monticelli

Sábado, 31 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

04 – DANÇA DE SALÃO – TANGO

Instrutora: Regina Monticelli

Domingo, 01 de setembro

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

05 – DANÇA CONTEMPORÂNEA INICIANTE

Instrutor: André Oliveira

Quinta, 29 de agosto | Sábado 31 de agoto

Horário: 14h às 16h | 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

06 – DANÇA CONTEMPORÂNEA INTERMEDIÁRIA

Instrutor: André Oliveira

Sexta, 30 de agosto | 01 de setembro

Horário: 10h às 12h | 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

07 – K-POP

Instrutor: Vitor Buchoski

Quinta, 29 de agosto | Sexta, 30 de agosto | Sábado, 31 de agosto

Horários: 14h às 16h | 10h às 12h | 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

08 – JAZZ BROADWAY

Instrutor: Lucas Mendes

Domingo, 01 de setembro

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

09 – DANÇA FLASHBACK

Instrutor: Brener Pereira

Sábado, 31 de agosto | Domingo 01 de setembro

Horário: 15h às 17h | 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

10 – DANÇA INCLUSIVA

Instrutor: Brener Pereira

Sábado, 31 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

11 – DANÇA CRISTÃ (JAZZ)

Instrutor: Denise Mazzetto

Sábado, 31 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

12 – DANÇA CRISTÃ (CONTEMPORÂNEO)

Instrutor: Denise Mazzetto

Sábado, 31 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

13 – HIP-HOP INTERMEDIÁRIO

Instrutor: Gui Negão

Domingo, 01 de setembro

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

14 – HIP-HOP INICIANTE

Instrutor: Gui Negão

Sábado, 31 de agosto

Horário: 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

15 – HIP-HOP INICIANTE

Instrutor: Italo Ramos

Quinta, 29 de agosto | Domingo, 01 de agosto

Horário: 14h às 16h | 10h às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

16 – HIP-HOP INTERMEDIÁRIO

Instrutor: Italo Ramos

Sexta, 30 de agosto | Sábado 31 de agosto

Horário: 14h às 16h | 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

17 – JAZZ LYRICAL INICIANTE

Instrutor: Lucas Mendes

Quinta, 29 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

18 – JAZZ LYRICAL INTERMEDIÁRIO

Instrutor: Lucas Mendes

Sexta, 30 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

19 – JAZZ CONTEMPORÂNEO

Instrutor: Lucas Mendes

Sábado, 31 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

20 – BALLET (MEIA PONTA INICIANTE)

Instrutora: Viviane Cecconello

Sábado, 31 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

21 – BALLET (PONTAS INTERMEDIÁRIO)

Instrutora: Viviane Cecconello

Sexta, 30 de agosto | Domingo, 01 de agosto

Horário: 14h às 16h | 10 às 12h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

22 – BALLET (MEIA PONTA INTERMEDIÁRIO)

Instrutora: Viviane Cecconello

Quinta, 29 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho, 905 – Centro

Fonte: Secom