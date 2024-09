Infraero apresenta proposta para fazer a gestão do aeroporto de Cascavel

O diretor comercial da Infraero, Tiago Faierstein, esteve na manhã de ontem (5) em Cascavel, onde participou de uma reunião na Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel) para apresentar o projeto da empresa pública em uma possível parceria para administrar o Aeroporto Regional do Oeste – Coronel Adalberto Mendes. O encontro aconteceu no auditório do Sinduscon.

A Infraero, que há 51 anos faz a gestão de aeroportos brasileiros, investirá R$ 80 milhões caso assuma a gestão aeroportuária em Cascavel. “O aeroporto de Cascavel tem uma grande importância para o Estado do Paraná, para a região Oeste, vem crescendo e tem potencial para crescer ainda mais. Precisa de investimento”, afirmou Faierstein.

Entre os investimentos previstos estão novas pontes de embarque, reforma e ampliação da pista, nova seção de combate à incêndios, ampliação do terminal de passageiros, implantação do sistema ILS e desenvolvimento do terminal de cargas, entre outras ações.

Segundo a Infraero, a proposta da empresa pública é fazer com que o aeroporto de Cascavel se torne um vetor de crescimento para a região, atraindo novas indústrias e gerando empregos. “Se o ecossistema da região demandar carga, vamos investir em cargas; se demandar passageiros, vamos investir em passageiros”, ressaltou o diretor da Infraero.

Equipe de trabalho

A Codesc irá formar uma equipe de trabalho com representantes de entidades para avaliar a proposta apresentada pela Infraero. Alci Rota Junior, presidente da Codesc, destaca que o aeroporto é uma importante ferramenta para o desenvolvimento regional e ressaltou a importância de discutir um modelo de gestão. “Nós chegamos a um momento decisivo para decidir, juntamente com o Poder Público, qual a melhor gestão, considerando todos os fatores que envolvem a nossa região. Temos três opções: manter a gestão municipal, permitir que a iniciativa privada assuma, ou escolher a Infraero, que é uma empresa especializada em gestão de aeroportos no Brasil todo”, afirmou.