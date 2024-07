Indígenas invadem fazenda em Terra Roxa e clima é de tensão

O que todos temiam, se concretizou. No domingo, indígenas de Guaíra e inclusive de outros países como Paraguai e Argentina, invadiram uma propriedade rural localizada em Terra Roxa, município distante cerca de 140 quilômetros de Cascavel.

O clima de tensão paira no ar, principalmente com a mobilização de agricultores de várias partes do Oeste do Paraná. A Força Nacional está no local, mas por enquanto, não recebeu nenhuma orientação do governo federal para realizar a desocupação da área, até porque são indígenas e é preciso ter cautela para promover qualquer ação nesse sentido, por possuírem resguardo de leis.

A Funai (Fundação Nacional do Índio) ainda não se manifestou sobre o assunto. De acordo com informações apuradas, o proprietário da área é de São Paulo chegou nesta segunda-feira a Terra Roxa para acompanhar de perto toda a situação. A fazenda é arrendada para um produtor de Palotina.