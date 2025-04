Incêndio de grandes proporções atinge teatro da PUCPR em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Teatro Universitário TUCA, localizado no Bloco Azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, no fim da tarde desta terça-feira (15). As chamas se alastraram rapidamente, atingindo outros setores da universidade.

Fogo começou antes da cerimônia de jalecos de Medicina

Segundo informações o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado pouco antes do início da cerimônia de entrega de jalecos para uma turma do curso de Medicina.

No momento em que o incêndio começou, havia poucos estudantes dentro do teatro. A princípio, não há registro de feridos.

Teatro com carpete facilitou propagação das chamas

O piso do teatro é revestido com carpete, o que contribuiu para que o fogo se espalhasse com rapidez. A intensa fumaça e as labaredas assustaram alunos, professores e demais pessoas presentes na universidade.

Estudantes relataram que abandonaram as salas de aula assim que perceberam o início do incêndio.