IMPRESSIONANTE! Bairros de Cruzeiro do Sul-RS ficam destruídos após catástrofe; veja o vídeo

O município de Cruzeiro do Sul, localizado próximo a Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi mais uma vez destruído por conta das fortes chuvas que atingiram o estado. A cidade foi um dos pontos mais devastados com a última enchente que assolou o Vale do Taquari (veja o vídeo abaixo).

Nossa equipe de reportagem recebeu alguns vídeos que mostram como ficou o local após a enchente. Alguns bairros foram colocados abaixo e o entulho tomou conta da antiga paisagem.

Nesta quinta-feira (9), a Secretaria de Estradas de Cruzeiro do Sul destinará reforços para melhorias na estrada de acesso a localidade de São Miguel e Maravalha, em direção ao Sangradouro da Lagoa. Foram totalmente destruídas, três pontes: de Linha nova, próximo a Olaria; da localidade de Passo Fundo e de Sampaio, próximo ao Salão Quinot.