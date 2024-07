Imigrantes que chegam a Cascavel encontram moradia temporária

Com um olhar muito especial aos imigrantes, a igreja católica, através da Arquidiocese deu apoio total à Cáritas Cascavel, na instalação de uma casa de passagem, para abrigar famílias que chegam à cidade sem ter onde ficar. As instalações ficam anexas ao atual prédio da Cáritas, na rua Jorge Lacerda, saída para Toledo, e de acordo com o assessor, padre Lucas Ruzicki, foi inaugurada no último dia 23 de junho, após a instalação dos móveis, que foram todos doados pela Itaipu Binacional.

O local conta com cinco suítes, sendo três coletivos, para oito pessoas cada, e dois para acolher famílias completas, totalizando alojamento para até 30 pessoas. “Os imigrantes que chegam aqui e logo arrumam empregos, acabam ligando para familiares e amigos do seu país e os convidam para virem também, por isso diariamente estamos recebendo pessoas que estão chegando à cidade, principalmente vindos da Venezuela”, disse o padre Lucas.

Com a reforma da casa, os moradores temporários não terão acesso à ala de atendimento da Cáritas, pois em um lado do prédio ficarão os quartos, sala de informática, sala de TV e lazer e a capela, e um corredor coberto feito na parte dos fundos dará acesso à lavanderia e à cozinha. “Em uma visita que fizemos na casa de passagem de Curitiba, aprendemos a importância de cada quarto ter seu banheiro, para facilitar a higienização pessoal e não gerar aglomeração”, relatou o religioso.

Os hóspedes cuidarão dos respectivos quartos, enquanto a limpeza dos espaços coletivos e o preparo das refeições serão feitos de acordo com uma escala organizada pela administração da Cáritas. Estes também contarão com uma equipe de apoio, contratada pela Itaipu, para acompanhamento, tarefas organizacionais e integração entre os moradores.

Na casa é permitida a permanência por até três meses, no máximo, conforme a realidade de cada um – até porque não tem sido muito difícil arrumar empregos na região, uma vez que a Cáritas tem parceria com as cooperativas, supermercados e construtoras, além de outras empresas que buscam essa mão de obra.

O padre Lucas explicou que, enquanto a casa não estava pronta, as pessoas que chegavam, ficavam alojadas em casa de conhecidos ou em abrigos públicos, até que, ao conseguir um emprego, a Cáritas providenciava uma casa para alojá-los e fazia o pagamento do primeiro aluguel.

Rio Grande do Sul

A Cáritas também colaborou na arrecadação de donativos para as famílias que ainda enfrentam grandes dificuldades devido à catástrofe no Rio Grande do Sul. Durante o mês de maio foram arrecadadas pelas paróquias diversas toneladas de roupas, alimentos, água e produtos de higiene, os quais foram entregues para a Defesa Civil de Cascavel, que fez a separação, a organização e destinou para as cidades afetadas, assumindo inclusive o transporte desses materiais. “Ao mesmo tempo que ajudamos lá, também temos os nossos imigrantes que chegam aqui sem nada e precisam de roupas, cestas básicas e alimentos, então nossos olhos precisam estar muito voltados para eles”, enfatizou o padre Lucas.

Paraná é 4º melhor no Índice de Progresso Social

O Paraná aparece em quarto lugar em um estudo nacional de qualidade de vida feito a partir da utilização do Índice de Progresso Social Brasil (IPS). O relatório, divulgado nesta semana, mostra o Paraná com nota 63,49, atrás apenas de Distrito Federal (71,25), São Paulo (66,25) e Santa Catarina (64,24). A média nacional é de 61,83.

O estudo mede a qualidade de vida da população de forma multidimensional a partir de 53 indicadores que envolvem, por exemplo, nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso à informação e comunicação, acesso à educação superior e qualidade do meio ambiente. Eles estão divididos em três dimensões: necessidades humanas básicas; fundamentos para o bem-estar; e oportunidades.

Os indicadores usam como base fontes oficiais e de institutos de pesquisa, como os ministérios da Saúde e da Cidadania, o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, entre outras.

Uma das áreas em que o Paraná se destaca é em moradia, com índice de 91,22, à frente de São Paulo (90,46) e Santa Catarina (88,76). O bom resultado reflete a política habitacional do Governo do Estado. O programa Casa Fácil Paraná é o maior do País na área e já atendeu mais de 60 mil famílias paranaenses, entre a construção de novas casas e ações de regularização das propriedades.

O Estado teve também a segunda melhor pontuação no índice de qualidade do meio ambiente, com 72,80 pontos, atrás apenas do Distrito Federal (74,91). Considerado o estado mais sustentável do Brasil pelo Ranking dos Estados, o Paraná também já foi citado como exemplo mundial de sustentabilidade pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Água e saneamento

Outro destaque é em água e saneamento, com 86,54 pontos, terceiro melhor indicador do País. O resultado é avalizado pelo Censo 2022, que mostrou que o Estado tem a maior proporção de residências com abastecimento de água canalizada, com 99,59% dos domicílios atendidos, e é líder nacional em coleta de lixo em casa, com um serviço que chega a 90% das residências. Com índice de 80,2% de coleta de esgoto, a previsão da Sanepar é ampliar para 90% a cobertura até 2027.