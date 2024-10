IAT devolve à natureza gato-mourisco resgatado em galinheiro

Técnicos do escritório regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, devolveram à natureza nesta terça-feira (8) um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi) encontrado no perímetro urbano do município. O felino, um macho jovem, foi encontrado dentro de um galinheiro de uma empresa da região.

“Depois que a saúde do animal foi constatada após uma avaliação veterinária, ele foi solto pela equipe em uma floresta, onde poderá viver em segurança”, explica o agente fiscal do IAT de Campo Mourão, Caitano da Silva.

O Herpailurus yagouaroundi possui uma coloração que varia do preto ou castanho escuro ao avermelhado, dependendo da região. O corpo costuma medir entre 48 e 83 cm, com uma cauda longa entre 27 e 59 cm, e pesa entre 3 e 9 kg. É um felino com hábitos diurnos, e que se alimenta de pequenos mamíferos, répteis e aves terrestres.