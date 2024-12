Hospital Universitário alerta para golpe envolvendo cobrança por exames

Tragédia

Dois jovens do Oeste morrem em acidente na BR-277

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (1º) na BR-277, em Prudentópolis, resultou na morte de dois jovens moradores do Oeste do Paraná. As vítimas, de 24 e 23 anos, identificados como Robson e Ismael Lunkes eram naturais de Missal e estavam retornando de um evento de motocicletas em Campina Grande do Sul. De […]