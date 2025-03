Horóscopo do dia 22 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Chegou o sábado e é hora de brilhar! Com a Lua em Capricórnio, sua competitividade se destaca, fazendo você se esforçar ao máximo.Fique atenta às tensões com pessoas mais velhas ou conservadoras. À noite, capriche no visual, você vai agitar o mundo à sua volta!

COR: AMARELO PALPITES: “44, 41, 14”

Touro

Você inicia o sábado com estudos ou planos de viagem sob influências astrais favoráveis. Mantenha a paciência, atenção no trabalho e se esforce para evitar distrações. A noite, lembre-se, de preservar o bom humor a dois!

COR: AZUL-CLARO PALPITES: 59, 08, 41″

Gêmeos

O dia promete agitação com a Lua entrando em Capricórnio. Lide com as mudanças sendo flexível e abandonando velhos hábitos. Tenha cautela nas amizades para evitar desentendimentos. No amor, aprimore a intimidade através do sexo e reforce o companheirismo.

COR: LILÁS PALPITES: “50, 22, 32”

Câncer

Os relacionamentos estão em foco hoje, embora o dia possa apresentar desafios. Mantenha a calma e faça sua parte, a situação melhora à noite, proporcionando diversão em dobro se estiver com companhia. Quanto ao romance, pode haver algumas atritos, mas tudo se resolve.

COR: PRETO PALPITES: “10, 09, 45”

Leão

Você pode começar o seu dia com tarefas que exigem foco. No entanto, preste atenção aos seus hábitos de saúde e evite exageros. Fique tranquilo, a noite traz boas energias para viagens e assuntos do coração.

COR: VIOLETA PALPITES: “59, 14, 58”

Virgem

O final de semana começa com diversão, mas esteja preparado para tensões em alguns relacionamentos mais tarde. Não se preocupe, o bom humor e amor dominam a noite com carinho, sensualidade e paixão.

COR: ROSA PALPITES: “38, 34, 25”