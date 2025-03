Homem tenta agarrar mulher na entrada de prédio em Cascavel

Cascavel - Uma câmera de segurança registrou na noite de terça-feira (4), por volta das 22h17, um homem tentando agarrar uma mulher na entrada de um prédio na rua Osvaldo Cruz, esquina com a Rua Fortaleza, no centro de Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

As imagens mostram a vítima aguardando na porta do condomínio quando percebe a aproximação do suspeito, que caminha pela calçada. Desconfiada, ela observa a movimentação, momento em que ele sobe as escadas e avança contra ela com as mãos erguidas.

A mulher reage empurrando o homem e corre pela calçada. Ele então desce as escadas e segue na mesma direção. Equipes de segurança realizaram buscas pela região.