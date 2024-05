Homem de 45 anos morre em grave acidente no Centro de Cascavel

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista na noite deste domingo (26) no Centro de Cascavel. A colisão envolveu um veículo Montana e uma motocicleta Honda CG 125 e aconteceu no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Marechal Cândido Rondon.

De acordo com informações, a Montana colidiu com a motocicleta no cruzamento e, em seguida, bateu na vidraça de um estabelecimento comercial. O motociclista, identificado como Nivaldo José dos Santos, de 45 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, ainda no local, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória dentro da ambulância. Apesar das tentativas de reanimação, Nivaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Hospital Universitário, onde o Instituto Médico Legal (IML) efetuará a remoção para a realização de exames e os preparativos para os atos fúnebres. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Via: SOT