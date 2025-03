Grupo de Taiko de Cascavel inicia contagem regressiva para embarque ao Japão

A expectativa chegou ao ápice. No domingo (16), os integrantes do Zenshin Daiko embarcam para o Japão com a missão de representar o Brasil no Campeonato Mundial de Taiko. O 27º Nippon Taiko Junior Competition será realizado no dia 23 de março, na cidade de Oita. Os jovens percussionistas, com idades entre 14 e 19 anos, enfrentarão as melhores equipes do mundo em uma experiência que une cultura, superação e a realização de um grande sonho.

Foto: Assessoria

“Estamos indo com o objetivo muito forte de ficar entre as melhores equipes”, afirma Adriano Tomio Hoshi, vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Cascavel (ACEC) e coordenador do grupo. Segundo ele, o desafio é grande, pois o Brasil é um dos únicos países estrangeiros a competir junto com as 43 melhores equipes do Japão, selecionadas em cada estado, além de representantes de Taiwan (China).

Ritmo intenso



Taiko, em japonês, significa “tambor”, uma forma de percussão que expressa emoções intensas e conecta o espírito dos praticantes aos seus ancestrais. Para a equipe de Cascavel, cada apresentação ecoa como um símbolo do legado da imigração japonesa no Brasil, especialmente no Oeste do Paraná, onde essa tradição é valorizada e honrada pela cidade e sua população.

Na última semana antes do embarque, os ensaios ganharam ainda mais intensidade. O grupo treina todas as noites, das 19h às 21h30, focado na precisão dos movimentos, na resistência física e no fortalecimento emocional.

“Cada batida do tambor carrega nossa história, nosso esforço e a força da comunidade que nos apoia. Temos o compromisso de dar o nosso melhor para representar bem Cascavel e o Brasil”, destaca Adriano.

Desafios pela frente



O grupo sai de Cascavel no domingo (16), às 11h25, e segue para Amsterdã, depois Xangai e, por fim, Fukuoka, a cidade mais próxima de Oita, província onde será realizada a competição.

Em solo japonês, os integrantes terão a oportunidade de treinar com taikôs locais, emprestados por um fabricante. Essa adaptação será essencial, já que levar os próprios instrumentos do Brasil seria inviável. Na sexta-feira (21), os músicos testarão os tambores para escolher os melhores.

Para o sábado (22) está agendada a passagem de palco, ao lado das outras 44 equipes. No domingo (23), começa a competição, com abertura às 10h30 no horário local (22h30 de sábado no Brasil). O Zenshin Daiko será a 44ª equipe a se apresentar, por volta das 5h da madrugada de sábado para domingo no horário de Brasília.

Sonho antigo



O caminho até o mundial foi longo. Desde 2014, todas as formações do Zenshin Daiko buscavam essa conquista, que veio em julho do ano passado, quando o grupo garantiu o título de campeão brasileiro na categoria Júnior no XVIII Campeonato Brasileiro de Taiko, realizado em Serra Negra (SP).