Ganhador de R$ 100 mil do Nota Paraná não sabe de prêmio por causa de cadastro incompleto

Um dos ganhadores do prêmio de R$ 100 mil do Nota Paraná ainda não sacou o dinheiro oito meses depois de ter sido sorteado. O morador de Piên, na região Sul, ganhou o segundo maior valor do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em janeiro, mas não pôde ser comunicado do prêmio, já que seu cadastro está incompleto na plataforma.

Todo participante do Nota Paraná, ao entrar no programa, fornece informações básicas de identificação. Entre esses dados estão o endereço e telefones de contato, que são usados pelos servidores da secretaria para informar os ganhadores dos principais valores de cada sorteio.

O problema é que, no caso desse morador de Piên, isso não foi possível. Seu cadastro não oferece nenhum telefone ou celular e até mesmo o endereço foi inserido de forma vaga, sem o número da residência. Dessa forma, os responsáveis pelo Nota Paraná não conseguem acionar o sortudo para avisá-lo de que os R$ 100 mil estão à sua espera.

O prêmio está depositado em sua conta do programa desde janeiro, mas corre o risco de expirar caso ele não faça a transferência até o início de 2025. “Ficamos preocupados, porque há um prazo de 12 meses para esse dinheiro ser transferido para a conta bancária — algo que ele não fez até agora”, explica a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, que destaca que restam apenas quatro meses desse prazo. “Como o cadastro está incompleto, não temos o que fazer para avisar”.

Segundo ela, é muito importante que os participantes estejam com os dados sempre atualizados para garantir que a comunicação dos sorteios aconteça. “Não tem como procurarmos cada um dos ganhadores em redes sociais em busca de um telefone ou coisa parecida. Então, o cadastro atualizado é mais do que fundamental”, diz.

Em 2024, mais de R$ 86,7 milhões em prêmios e créditos do Nota Paraná deixaram de ser resgatados entre os meses de janeiro e agosto — valor 10% maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Nesses casos, o dinheiro retorna para o Tesouro do Estado para ser aplicado em serviços como saúde, segurança, educação, entre outros.

OUTROS PRÊMIOS

Porém o morador de Piên não é o único desatento que pode perder o prêmio por não ter colocado informações de contato em seu cadastro. Outros ganhadores do Nota Paraná que também correm o risco de ter algumas dezenas de milhares de reais expirando por não terem colocado o número de telefone no cadastro.

Atualmente, são 12 participantes que foram sorteados com valores de R$ 10 mil cada e que ainda não fizeram o saque e nem puderam ser informados pela Sefa sobre os prêmios. Um desses casos é de uma moradora de Curitiba que pode perder esse valor já no próximo mês de novembro, quando expira. Situação semelhante se encontra um consumidor de Colombo, na Região Metropolitana da capital, cujo prêmio expira em dezembro.

SEMPRE DE OLHO

Além de manter os dados sempre atualizados, outra forma bastante prática de evitar que prêmios e até mesmo créditos do ICMS passem despercebidos por sua conta e expirem é conferir periodicamente o saldo do Nota Paraná. Como os valores são automaticamente depositados na conta do programa, checar o aplicativo ou o próprio site oficial já evita surpresas desagradáveis.

Tanto no app quanto na página, é possível consultar não apenas o valor disponível como também a validade desses créditos. A transferência para uma conta bancária está disponível a partir de R$ 25.

No aplicativo, a consulta deve ser feita a partir da opção “Conta Nota Paraná” na aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.

Já pelo site do programa, a informação está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.

