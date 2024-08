Fórum Municipal de Políticas para Mulheres de Cascavel está com inscrições abertas

O III Fórum Municipal de Políticas para Mulheres de Cascavel será realizado no dia 29 de agosto, no auditório da Prefeitura, a partir das 8h em alusão ao Agosto Lilás, mês em que foi criada a Lei Maria da Penha que se tornou o mês de conscientização e combate à violência contra a Mulher.

O dia todo será reservado para debater ações para garantir os direitos das mulheres. O evento é promovido pela Secretaria Especial de Cidadania, da Proteção à Mulher e Políticas Sobre Drogas e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O fórum é destinado a profissionais de áreas ligada a políticas públicas e organizações da sociedade que atuam em defesa dos direitos das mulheres, além de estudantes. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Para garantir a vaga, basta se inscrever pelo formulário no site: https://forms.gle/6ocGbggxpqF1SUuJ9

Dentro da programação, está prevista a abertura com mesa-redonda comandada pela diretora de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana de Sousa Machado Neris, com o tema: “Por que precisamos de políticas públicas para mulheres? Apresentação das boas práticas de políticas para as mulheres no Estado do Paraná”.

Na sequência, o debate será sobre “O Papel do Conselho na Defesa dos Direitos das Mulheres”, que será apresentado pela presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, representante da Rede de Mulheres Negras do Paraná, Ivanete Paulino Xavier.

No período da tarde, a mesa-redonda terá à frente a delegada da Delegacia da Mulher de Cascavel, Raisa de Vargas Scariot, com o tema: “A atuação da Delegacia da Mulher como Política Pública de Enfrentamento à Violência contra a Mulher”.

Para fechar a programação, a mestre em psicologia e professora da Unipar, Gabriela de Conto Bett, encerrará as atividades com a mesa-redonda sobre “O ciclo da violência contra mulher: como se manifesta? Como identificar?”.

FONTE: Secom