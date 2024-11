Fórum apresenta os resultados do Programa Mais Ideb

O prefeito de Santa Helena e presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, Evandro Grade (Zado), também enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Esse projeto tem o objetivo não somente de aumentar o índice. Mas, principalmente, melhorar o ensino e a aprendizagem das crianças em sala de aula ”, ressaltou. Para Zado, a parceria entre os municípios e a Itaipu é essencial para promover uma educação de qualidade e igualitária, que beneficie as crianças da região.

Com investimento de mais de R$ 24 milhões por parte da Itaipu, o convênio se estende até o final deste ano. O acordo deve ser renovado para mais um ano. Além disso, as ações incluem apoio pedagógico e formação para os profissionais da educação , alinhadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade.

Cerca de 700 profissionais da educação participaram nesta terça-feira (5), em Santa Helena (PR), do 1º Fórum do Programa Mais Ideb nos Municípios Lindeiros. No evento, apresentou-se os resultados do primeiro ano do convênio celebrado entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Convênio que tem como objetivo melhorar a educação básica na rede pública dos 16 municípios lindeiros .

A secretária de Educação e Cultura de Santa Helena e coordenadora da Rede Mais Ideb, Ana Paula da Silva, ressaltou que o encontro foi uma oportunidade para avaliar o impacto do programa até agora. “O objetivo é cumprir a meta do programa, reunir os professores, fazer um momento de formação. Também para ver os avanços e os pontos que também precisam ser melhorados”, afirmou.

Além da solenidade com a participação das autoridades e a apresentação dos resultados do programa pela Editora Moderna, o fórum teve uma palestra com o professor Dr. Albino Szesz Júnior sobre o tema “Impulsionando inovação e eficiência – o poder transformador da tecnologia e da educação”. Além disso, Albino trouxe informações sobre os avanços da inteligência artificial. Complementou com algumas dicas de como usar esta ferramenta para aprimorar o ensino, através de uma implementação consciente, tendo a tecnologia como aliada.

Continuidade

Há uma grande vontade das escolas e secretarias de educação dos municípios pela continuidade do programa com a intenção de potencializar os resultados na próxima avaliação do Ideb, prevista para 2025. Portanto, a conveniada está trabalhando em uma nova proposta de convênio para apresentar à Itaipu e dar continuidade ao trabalho no ano que vem.

Ideb

Por fim, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ademais, o Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Fonte: Itaipu