Fleck conquista em Guaporé a 1ª vitória do ano na Fórmula Truck

O fim de semana só não foi 100% porque na sexta-feira o paranaense Pedro Muffato foi o mais rápido, mas no sábado e domingo o gaúcho Rafael Fleck dominou a programação da 3ª etapa da temporada da Fórmula Truck. No sábado, conquistou a pole position e neste domingo (13), venceu de ponta a ponta a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), disputada no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Esta foi a sua primeira vitória do atual campeão na atual temporada.

O cascavelense Pedro Muffato terminou em terceiro, mas uma punição de 20 segundos, a qual classificou como injusta, o jogou para a quinta colocação – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Fleck completou as 22 voltas da prova em 36m51s851 e fez também a melhor volta da corrida com 1m34s076, andando à média horária de 117,862 km/h.

O paulista Alex de Andrade Vieira se classificou na segunda colocação, recebendo a bandeirada a 8s812 de Rafael Flex. Na terceira colocação chegou o catarinense Túlio Bendo, que havia ganho as etapas de Interlagos (SP) e Rivera, no Uruguai. Em quarto aparece outro gaúcho. O piloto de Casca se classificou à frente de Pedro Muffato (PR), Leandro Reis (GO), João Batista M. dos Santos Filho (PR), Edivan Monteiro (PR), Ricardo Alcides Ançay (PR) e Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras posições da prova. Na pista, Pedro Muffato chegou em terceiro, mas sofreu uma penalização de 20 segundos em função do incidente com Everton Fontanella, e caiu para a quinta colocação.