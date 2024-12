Fim de Ano: movimento é intenso na rodoviária, aeroporto e nas rodovias

Com manda a tradição, os feriados de Natal e Ano Novo acabam sendo uma das épocas de maior movimentação para aqueles que não querem pegar a estrada de carro e optam por viajar de ônibus ou avião. Com isso, o fluxo de passageiros aumenta – e muito – nesta época do ano, tanto na Rodoviária quanto no Aeroporto de Cascavel, que neste fim de ano recebeu novo voo direto para Maceió (AL).



De acordo com a administração do Aeroporto Regional do Oeste, a previsão de aumento é de pelo menos 20% com a operação dos voos das três operadoras atuais: Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e a Latam Airlines. São 8 voos diários e do início de janeiro até esta segunda-feira (23), foram mais de 393 mil passageiros, com média mensal de 35,75 mil, superando a média do ano passado que foi de 31 mil.



Outro local com bastante movimento é a Rodoviária Municipal. Neste ano, de janeiro até o fim de novembro, passaram pelo local 1.673.727 passageiros, sendo que a estimativa de aumento para este mês de dezembro é de 40% a mais, uma média de cerca de 6,8 mil passageiros do dia 16 de dezembro a 12 janeiro de 2025. Atualmente, são cerca de 90 linhas que não são alteradas por conta da temporada de final de ano, embora aja incremento com “carros extras” para suprir a demanda.

Em obras



Mas os passageiros terão que ter um pouco mais de paciência, já que a rodoviária de Cascavel está em obras. Neste mês de dezembro a reforma que iniciou em março está completando nove meses, mas mesmo em obras, o terminal opera normalmente. O secretário de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, lembra que a modernização do espaço tem o objetivo de trazer mais conforto e agilidade para os passageiros e trabalhadores da rodoviária.



“Sabemos que as reformas sempre trazem um pouco de desconforto ainda mais quando é feita sem interdição dos serviços, ou seja, não tem como fazer isso sem gerar um pouco de dor de cabeça, mas estamos tentando fazer com o menor impacto possível”, disse Rancy. Atualmente a obra está concentrada no pavimento superior com cerca de 40% concluída, inclusive a escada rolante já foi instalada.



A reforma está sendo executada pela Construtora Longo, vencedora da licitação que ocorreu em janeiro deste ano. Ao todos, será investido R$ 19,4 milhões, repassado pela a Secretaria Estadual das Cidades.