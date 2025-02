Fevereiro começa com 22,3 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador do Paraná

Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a primeira semana de fevereiro com a oferta de 22.377 vagas de emprego com carteira assinada . Em volume, os destaques são para as regiões de Cascavel (5.060), Grande Curitiba (3.945), Campo Mourão (2.605), Londrina (2.521), Foz do Iguaçu (1.706) e Umuarama (1.535).

PARANÁ

A maior parte é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 6.350 oportunidades. O Paraná encerrou 2024 como segundo estado que mais empregou nessa área. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 934 vagas, operador de caixa, com 798, e faxineiro, com 694 oportunidades.

Na Grande Curitiba, os destaques são as 324 oportunidades para alimentador de linha de produção, 260 para faxineiro, 209 para operador de caixa e 181 para atendente de lojas e mercados. Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 39 vagas específicas também para diplomados em cursos superiores. Os destaques são para técnico em nutrição e dietética, com 6 vagas; supervisor de teleatendimento, com 6 vagas; auxiliar administrativo, com 3 vagas; e auxiliar de manutenção predial, com 2 vagas.

CASCAVEL

A região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis em todo o Paraná e também no Interior. São 1.315 vagas para auxiliar de linha de produção, 287 para abatedor, 230 para magarefe, e 202 para servente de obras.

Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 774 vagas, magarefe, com 367, servente de obras, com 83, e abatedor, com 65 oportunidades.