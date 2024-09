Feira Sabores do Paraná divulga lista com 12 representantes do Oeste

A organização da Feira Sabores do Paraná divulgou ontem, quarta-feira (25), os 76 empreendedores da agricultura familiar paranaense que atenderam os critérios estabelecidos para a inscrição de participação na feira, que acontece entre 28 de novembro e 1.º de dezembro no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Entre eles, estão 12 agroindústrias do Oeste do Paraná (confira o quadro).

Os selecionados têm até 4 de outubro para apresentar os documentos referidos durante a inscrição. Caso haja desistência ou desclassificação de algum empreendimento nesta etapa, outro será convocado, seguindo os mesmos critérios do edital de inscrição. A organização recebeu 133 inscrições. Também foram colocadas quatro vagas à disposição de agroindústrias do Rio Grande do Sul.

A Feira Sabores do Paraná é promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, com execução do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) e apoio da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR e Sebrae/PR.

Todos os participantes devem possuir CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ativo e as agroindústrias alimentícias precisam estar regularizadas sanitariamente. Os produtos que forem comercializados estarão todos rotulados, seguindo a legislação vigente. Já os artesanatos serão característicos de identidade regional ou terão em sua composição matérias-primas da propriedade rural.

FEIRA SABORES

A Feira Sabores do Paraná aconteceu de 2000 a 2014, com edições em Curitiba e em diversos municípios do Estado. Depois de uma interrupção o evento será retomado, com o objetivo de divulgar os produtos coloniais do Paraná, com destaque para a produção regional.

A gastronomia será o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas paranaenses durante a feira. Também serão realizadas aulas-show de culinária, com ingredientes disponíveis na feira ou alguma cultivar desenvolvida pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita.

A abertura da feira será no dia 28 de novembro, às 16h, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo o evento estará aberto ao público sempre das 10h às 22h e a entrada é gratuita. Confira aqui a lista dos classificados.

Quadro

Agroindústrias do Oeste

Agroindustria Junges Gloria – Missal

Café na lata – Jesuítas

Colinas Agro Industrial – Cascavel