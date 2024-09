Feira das Profissões movimenta as “conexões” em Cascavel

Qual a melhor carreira? Qual caminho seguir quando existem inúmeras opções de empregos, profissões e oportunidades de renda? Mercado digital ou mercado tradicional? Quem nunca se deparou com essas perguntas que “atire a primeira pedra”. Mas calma! Para atenuar essas preocupações, acontece a terceira edição da Feira das Profissões nos dias 19 e 20 de setembro, no Centro de Exposições, em Cascavel (PR).

O grande objetivo dessa Feira é fazer com que estudantes, e mesmo a população em geral, conheça melhor o que é oferecido nos cursos de graduação, cursos técnicos, as profissões que estão “em alta” e o mercado de trabalho como um todo. Quem for ao evento, ainda terá acesso a vagas de empregos e estágios existentes em tempo real, por meio de exposições, palestras e atendimento no local.

Agentes de Transformação



Você já parou para refletir sobre o que movimenta o “mundo” do trabalho, do empreendedorismo e das relações sociais? Uma das ações notórias das últimas duas edições da Feira das Profissões em Cascavel foi ligar empresas e quem procura oportunidades, além de gerar e fomentar negócios. “Esse é onde vemos claramente o desenvolvimento social e econômico acontecendo de forma natural”, explica Reginaldo Ferreira, Diretor Executivo do BNI Vale do Rio Iguaçu, entidade mundial de networking profissional. “Estaremos presentes na Feira porque acreditamos que o networking pode ser uma ferramenta muito importante para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local”, explicou.

Ferreira destaca ainda que essa conexão, gerada pelo networking, impacta a sociedade bem como os jovens, que começam a ter uma visão de futuro. “As conexões movem a sociedade e buscamos promover o fortalecimento, não apenas desses negócios locais, mas buscamos proporcionar uma visão mais ampla de possibilidades, de conexões e do desenvolvimento do próprio negócio. Isso impacta certamente no desenvolvimento econômico da cidade”, frisou ele.

Estar junto nesta feira de profissões é uma forma de estar como um agente ativo, de transformação, e se posicionar como um agente ativo em relação ao desenvolvimento econômico”, finalizou.

Na última edição, a Feira contou com 40 expositores e mais de 2 mil visitantes. No entanto, neste ano se espera um público consideravelmente maior, uma vez que haverá o fretamento de ônibus para alunos das escolas públicas de Cascavel.

