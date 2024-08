Familiares se despedem de Maria e Renato Bartnik, e Adriana Esteves Santos

No início da tarde desta quarta-feira (14) mais uma aeronave da Força Aérea Brasileira pousou em Cascavel com corpos das vítimas do voo 2283, que caiu em Vinhedo-SP e tirou a vida de 62 pessoas.

Hoje, o avião da FAB trouxe os corpos de Maria Valdete Bartniki, Renato Bartniki e Adriana Dalfovo Esteves Santos. O casal Maria e Renato Bartniki está sendo velado no Cemitério São Luiz, no Bairro São Cristóvão. O sepultamento será amanhã (15), às 10 horas, no mesmo local.

Já Adriana Dalfovo Esteves Santos está sendo velada na Capela Master da Acesc. O sepultamento deverá ocorrer ainda hoje, às 17 horas, no Cemitério Central.

Conforme o último comunicado do IML de São Paulo, até o momento, 56 corpos foram identificados. Desses, 27 foram liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento.