SÉTIMA EDIÇÃO

ESG mobiliza 300 empresários do Paraná no 7º Congresso Caciopar

Trezentos empresários do Oeste e de outras regiões do Paraná participaram nesta sexta-feira, da sétima edição de um dos maiores eventos empresariais do Estado. O Congresso Caciopar aprofundou aspectos técnicos, importância e impactos dos conceitos do ESG no cotidiano de empresas e corporações. O evento ocorreu no Hotel Sesc Fazenda e recebeu personalidades do movimento […]