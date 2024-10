Estado abre inscrições para selecionar profissionais que vão atuar no Verão Maior Paraná

Estão abertas inscrições para profissionais do turismo e outras áreas atuarem nas atividades do Verão Maior Paraná, promovido pelo Governo do Estado no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste, de dezembro a fevereiro.

O Edital de Credenciamento foi viabilizado pela Secretaria estadual do Esporte (SEES), por meio da Paraná Esporte, e permanece aberto até o dia 31 de outubro.

Além do turismo, o edital também contempla profissionais das áreas de educação física, enfermagem e comunicação. Os interessados devem realizar seus pedidos de credenciamento através do sistema e-protocolo, do Governo do Estado. Eles vão atuar em atividades ofertadas pela Secretaria do Esporte aos veranistas e moradores, por meio de práticas esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras programações relacionadas ao entretenimento.

Maiores informações, requisitos, disposição das vagas e o edital completo estão disponíveis no site da Secretaria do Turismo do Paraná, na aba “Operação Verão 2025”. Para acessar, basta clicar AQUI.

OPORTUNIDADE

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a temporada de verão, que atrai milhares de turistas para o Litoral e as praias de água doce do Noroeste, é uma grande oportunidade para profissionais do turismo e de outras áreas conhecerem na prática o setor paranaense.

“A recepção dos turistas que chegam às nossas praias deve ser feita com qualidade, porque um destino qualificado é aquele que atende bem seus visitantes.

Os profissionais terão uma experiência única, conhecendo o setor e suas potencialidades, aprimorando seus conhecimentos e, consequentemente, divulgando o Paraná como um grande polo turístico”, disse.

Tiago Campos, diretor de Inovação da Secretaria de Estado do Esporte e coordenador de Esportes do Verão Maior Paraná, afirma que a temporada deste ano promete muitas atrações e atividades aos veranistas.

“Estamos nos preparativos para mais uma edição daquele que promete ser o maior e melhor verão do país. Teremos muitas atividades de lazer, culturais, grandes shows e, sobretudo, uma ótima estrutura de atendimento para os turistas que vão chegar ao Estado.