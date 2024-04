Estação Hub One inaugura estúdio com estreia de podcast

PARANÁ

Justiça dá 48h para município garantir transporte de adolescente com deficiência

O Ministério Público do Paraná expediu nesta quinta-feira (18), recomendação administrativa para que o município paranaense de Cândido de Abreu, no Norte Central do Estado, adote providências para garantir, no prazo de 48 horas, o transporte escolar a um adolescente com deficiência que utiliza cadeira de rodas para se locomover. A medida administrativa decorre de […]